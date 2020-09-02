Киев, , 19:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 сентября собрал срочное совещание по поводу лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях (той части региона, которая находится под контролем Киева).

По последним данным, информирует офис президента, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров — верховой пожар. Пожар задевает и населенные пункты — в одном из сел Харьковской области уже сгорело 8 домов из 150.

Предварительная причина пожара — возгорание свалки, с которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес, но при этом правоохранительные органы не исключают версии поджога.

В настоящий момент продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра и очень высокой температуры воздуха.

В правительстве, в свою очередь, сообщили, что на восток Украины, в ту местность, где бушуют пожары, отправляется правительственная команда, в которую вошли четверо министров. Главная задача правительственной команды — оперативное реагирование, оценка ситуации и принятие необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи пострадавшим.

О людях, пострадавших от пожаров, в данный момент информации нет.

Ранее сегодня спасатели призвали украинцев придерживаться правил безопасности в экосистемах во время пожароопасного периода. 2−4 сентября в стране объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за крайне высоких температур — на востоке Украины стоит жара в районе +35С.