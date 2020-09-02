Ростов-на-Дону, 2 сентября 2020, 19:37 — REGNUM В Ростовской области жителей одного из населенных пунктов, расположенных неподалёку от крупного лесного пожара, эвакуировали. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.
По информации ведомства, около 100 жителей села Патроновка Тарасовского района эвакуируют в превентивных целях. Населённый пункт расположен рядом со станицей Митякинской.
ИА REGNUM напоминает, что ранее на случай ухудшения ситуации в Тарасовском районе для жителей развернули пункт временного размещения.
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