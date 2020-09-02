Ростов-на-Дону, , 19:18 — REGNUM В Ростовской области продолжается борьба с четырьмя крупными природными пожарами. Общая площадь, пройденная огнём, достигла 170 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.

Лесной пожар в Ростовской области © Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

«По-прежнему наиболее сложная обстановка в Тарасовском районе, где происходит горение в лесном массиве на площади 150 га. В Белокалитвинском районе продолжается тушение лесного массива на площади 14,3 га», — уточнили в ведомстве.

На случай ухудшения обстановки в станице Митякинской развёрнут пункт временного размещения.