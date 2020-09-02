Ростов-на-Дону, 2 сентября 2020, 19:05 — REGNUM 140 жителей станицы Митякинской Тарасовского Ростовской области покинули дома из-за крупного лесного пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.
«140 человек уехали самостоятельно с дач по домам», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области природные пожары вспыхнули на территории четырёх районов. МЧС усилило группировку спасателей. К борьбе с огнём привлечена авиация.
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