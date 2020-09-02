Курган, , 18:42 — REGNUM В Курганской области при столкновении двух автомобилей погибли три человека. Ещё трое получили травмы, в том числе двое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Авария случилась поздно вечером 1 сентября 2020 года в Шадринском районе на 4-м км автодороги «Шадринск — Миасское» при столкновении автомобилей «Форд Фьюжн» и «Лада Калина».

За рулём «Форда» находился 62-летний водитель, который допустил выезд на полосу встречного движения и налетел на «Ладу» под управлением 28-летнего автомобилиста.

Скончались оба водителя и 58-летняя пассажирка «Форда». Пострадали трое пассажиров «Лады Калины»: 28-летняя женщина, мальчик двух лет и девочка девяти лет.

В пресс-службе курганской Госавтоинспекции отметили, что дети перевозились с использованием удерживающих устройств и оба были пристёгнуты ремнями безопасности.