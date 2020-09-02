Ростов-на-Дону, 2 сентября 2020, 18:38 — REGNUM Экипажи вертолётов Ми-26 и Ми-8АМТШ готовы вступить в борьбу с мощным лесным пожаром в Ростовской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Авиация, оснащённая водосливными устройствами, готова оказать помощь спасателям в тушении пожара на территории лесничества в Тарасовском районе, говорится в сообщении.
ИА REGNUM напоминает, что площадь двух лесных пожаров в Белокалитвинском и Тарасовском районах Ростовской области достигла 32 га. В Каменском и Красносулинском районах огонь распространился на площади 6 га.
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