Ростов-на-Дону, , 18:38 — REGNUM Экипажи вертолётов Ми-26 и Ми-8АМТШ готовы вступить в борьбу с мощным лесным пожаром в Ростовской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Тушение пожара с вертолёта Mil.ru

Авиация, оснащённая водосливными устройствами, готова оказать помощь спасателям в тушении пожара на территории лесничества в Тарасовском районе, говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что площадь двух лесных пожаров в Белокалитвинском и Тарасовском районах Ростовской области достигла 32 га. В Каменском и Красносулинском районах огонь распространился на площади 6 га.

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