Ростов-на-Дону, , 18:02 — REGNUM К тушению природных пожаров в Ростовской области привлечён вертолёт Ми-8 Минобороны России. Всего на борьбу со стихией прибыли пять единиц авиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.

Тушение лесного пожара с вертолёта 25.mchs.gov.ru

«Всего в настоящее время к тушению пожаров в четырёх районах Ростовской области от РСЧС привлечено 406 человек и 120 единицы техники», — уточнили в ведомстве.

К местам возгорания также прибыли самолёт Бе-200 МЧС России, три вертолёта Ми-8 МЧС России и один вертолёт Ми-8 Минобороны России.

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