Торонто, Канада, , 17:45 — REGNUM Выстрелы прогремели в районе Маленькая Ямайка в городе Торонто (Канада) в ночь на 2 сентября, передаёт CBC.

Перестрелка Цитата из к/ф «Джон Уик». Реж. Чад Сталхески, Дэвид Литч. 2014. США

Обстрелу подверглась кондитерская, в которой находились люди. Стреляли из машины, остановившейся напротив заведения.

В результате шесть человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Жизням пострадавших, как отмечается, ничего не угрожает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай в Торонто произошёл пять дней назад.

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