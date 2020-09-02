Торонто, Канада, 2 сентября 2020, 17:45 — REGNUM Выстрелы прогремели в районе Маленькая Ямайка в городе Торонто (Канада) в ночь на 2 сентября, передаёт CBC.
Обстрелу подверглась кондитерская, в которой находились люди. Стреляли из машины, остановившейся напротив заведения.
В результате шесть человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Жизням пострадавших, как отмечается, ничего не угрожает.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай в Торонто произошёл пять дней назад.
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