Сыктывкар, , 17:43 — REGNUM Сегодня днем на реке Вычегда в Сыктывкаре остановился паром с пассажирами — на судне кончилось топливо. Как сообщили ИА REGNUM в Сыктывкарской транспортной прокуратуре, по данному факту начата проверка.

По предварительным данным, на борту судна находились пассажиры и автомобиль скорой помощи с пациентом. Паром принадлежит сыктывкарском «Жилкомсервису».

Сообщается, что из-за ЧП никто не пострадал, перевозка пассажиров возобновлена.

В пресс-службе администрации Сыктывкара уточнили, что у паромазаглох двигатель, его удалось запустить.