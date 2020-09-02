Тюмень, , 17:32 — REGNUM В Тюмени в результате падения двух башенных кранов пострадали два человека. Они госпитализированы в областную клиническую больницу №2, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Башенный кран

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщают, что два башенных крана упали на строительной площадке жилого квартала «Ария» по улице Тимофея Кармацкого, 9. Вызов в экстренную службу поступил в 15:25 по местному времени (13:25 мск). Пострадали два человека.

«Одному в настоящий момент по экстренным показаниям в связи с повреждением внутренних органов проводится операция. Состояние второго оценивается как тяжёлое — черепно-мозговая травма и травма грудной клетки», — поясняют в региональном департаменте здравоохранения.

Отмечается, что в Тюмени сегодня бушует ураган с грозой и порывами ветра свыше 20 метров в секунду.

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