Казань, , 17:30 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении одного из сотрудников отдела полиции по Казани. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Пневматический пистолет

Уточняется, что в сети интернет была опубликована видеозапись с пояснениями, в которых говорится, что сотрудник отдела стреляет по подчиненным. Предположительно, из пневматического оружия.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, по данным местных СМИ указанный сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Прокуратура республики взяла расследование этого инцидента на особый контроль.