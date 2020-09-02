Тарасовский район, , 17:11 — REGNUM В Ростовской области к тушению лесного пожара в Тарасовском районе помимо вертолёта Ми-8 будет привлечён самолёт Бе-200. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.

Самолёт-амфибия Бе-200 Павел Аджигильдяев

«В 16:50 мск вылетел самолёт Бе-200 для тушения [пожара] в Тарасовском районе», — уточнили в ведомстве.

Отмечается также, что из-за угрозы распространения огня на хутор Дубы были эвакуированы 100 человек.

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