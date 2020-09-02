Сухиничи, Калужская область, 2 сентября 2020, 18:14 — REGNUM 19-летний житель Калужской области и 23-летний гражданин Украины совместно украли из грузового поезда на железнодорожной станции Сухиничи две тонны лома черного металла, сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в Калужском линейном отделе МВД России на транспорте.

Из грузового поезда на железнодорожной станции Сухиничи украли две тонны лома черного металла
Из грузового поезда на железнодорожной станции Сухиничи украли две тонны лома черного металла
Nikatv.ru

Безработные злоумышленники сбыли украденный металлолом в пункт приёма, а полученные деньги потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Железнодорожным ворам грозит до пяти лет лишения свободы.

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