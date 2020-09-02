Сухиничи, Калужская область, , 18:14 — REGNUM 19-летний житель Калужской области и 23-летний гражданин Украины совместно украли из грузового поезда на железнодорожной станции Сухиничи две тонны лома черного металла, сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в Калужском линейном отделе МВД России на транспорте.

Из грузового поезда на железнодорожной станции Сухиничи украли две тонны лома черного металла Nikatv.ru

Безработные злоумышленники сбыли украденный металлолом в пункт приёма, а полученные деньги потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Железнодорожным ворам грозит до пяти лет лишения свободы.

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