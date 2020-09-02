Волосово, Ленинградская область, , 17:00 — REGNUM В Ленинградской области водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадали две женщины. Об этом 2 сентября сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации ДТП произошло 2 сентября около 15:20 минут в Волосовском районе Ленинградской области у дома 20 в поселке Молосковицы. 60-летний водитель рейсового автобуса ПАЗ не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет.

«В салоне находились четыре человека. В результате ДТП пострадали две женщины 78 и 71 лет, которым на месте была оказана мед помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.