Тюмень, , 16:48 — REGNUM На одной из строительных площадок Тюмени во время грозы упали два башенных крана, два человека были травмированы, сообщает 2 сентября пресс-служба регионального управления МЧС.

Башенные краны Grzegorz-Skibka

По данным МЧС, погибших в результате ЧП нет.

В сообщении с места происшествия было указано, что падение кранов произошло в результате воздействия грозового фронта.

Две бригады скорой медицинской помощи доставили двоих пострадавших в областную клиническую больницу №2.

У одного из пострадавших повреждены внутренние органы, проводится хирургическая операция. У второго выявлены тяжелая черепно-мозговая травма и травма грудной клетки, пострадавший находится в реанимации.

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