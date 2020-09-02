Сараево, , 16:35 — REGNUM 2 сентября в районе Нови Оток в Сараево, на улице Джемала Биедича произошёл сильный взрыв, который подтвердил оперативный центр МВД Кантона Сараево. Информация о раненых и погибших на данный момент отсутствует. Известно только то, что взрыв в Сараево нанёс большой материальный ущерб стоящим неподалёку автомобилям.

Как сообщает сербское новостное агентство «RTS» 2 сентября, на место происшествия сразу же прибыла профессиональная пожарная бригада Кантона Сараево.

«Сегодня в 8:28 мы получили оповещение о том, что произошло возгорание автомобиля. Наша команда сразу же отправилась на место происшествия и смогла оперативно локализовать пожар», — заявили в операционном центре профессиональной пожарной бригады Кантона Сараево.

По версии сотрудников пожарной бригады, в одном из гаражей могла взорваться бомба. В настоящее время ведется расследование обстоятельств взрыва, которое проводится сотрудниками правоохранительных органов МВД Кантона Сараево.