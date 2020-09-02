Ростов-на-Дону, , 16:26 — REGNUM К тушению крупного пожара неподалёку от станции Репная (Каменский район) в Ростовской области привлечён пожарный поезд. Огонь распространился на площади 4 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 12:30 мск. К месту происшествия прибыли 39 человек и 11 единиц техники. Огонь вспыхнул между железнодорожным полотном и автомобильной дорогой.

«К месту тушения со станции Лихая выдвинулся пожарный поезд. Угрозы населённому пункту в данном районе нет», — уточнили в ведомстве.