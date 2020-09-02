Красносулинский район, Ростовская область, , 16:20 — REGNUM В Ростовской области пожар у станции Замчалово (Красносулинский район) перекинулся на жилые дома. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.

«Пожарные ликвидируют загорание хозяйственных построек на территории Красносулинского района около станции Замчалово. Пожар начался из-за возгорания сухой травы, а из-за сильного ветра перекинулся на четыре бесхозных строения, а в последствии на два жилых дома», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают 43 человека и 16 единиц спецтехники.