Тарасовский район, , 16:16 — REGNUM Мощный пожар, вспыхнувший на землях лесничества в Тарасовском районе Ростовской области, угрожает населённому пункту Дубы. По данным из отрытых источников, в 2010 году на хуторе насчитывалось около 600 жителей, передаёт ИА REGNUM.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации регионального управления МЧС России, пожар полыхает на площади около 10 гектаров. В настоящее время проводится эвакуация жителей близлежащих домов.

«Работы ведутся по повышенному номеру сложности. Задействовано 28 человек и 14 единиц техники. Для ликвидации возгораний в Тарасовский район выдвинулась аэромобильная группировка в составе 100 человек и 15 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

К месту происшествия вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.

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