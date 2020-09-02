Белокалитвинский район, Ростовская область, 2 сентября 2020, 16:10 — REGNUM В Белокалитвинском районе Ростовской области лесной пожар, вспыхнувший неподалёку от хутора Богатов, перекинулся на дачные дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.
«Вблизи хутора Богатов обнаружен лесной пожар на площади 2 гектара. По имеющейся информации, огонь перекинулся в СНТ «Пионер» на 20 дачных домов. К тушению привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России», — уточнили в ведомстве.
К тушению пожара привлечено 26 человек и восемь единиц техники.
ИА REGNUM напоминает, что сообщение о возгорании в районе хутора Богатов в экстренные службы поступило в 12:05 мск.
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