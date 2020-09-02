Париж, , 15:49 — REGNUM В результате крупного пожара в квартире 13-го округа в Париже погиб человек, сообщает Le Figaro.

«Мы обнаружили тело умершего. Наши команды были полностью привержены борьбе с распространением пожара», — заявили пожарные, которые хотели «не допустить распространения огня в соседние квартиры».

Известно, что пожар удалось полностью потушить благодаря использованию четырех пожарных рукавов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Новой Каледонии, заморской территории Франции, объявило, что дополнительные ограничительные меры на границах архипелага сохранятся до 27 марта 2021 года из-за угрозы распространения коронавируса.

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