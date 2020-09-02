Казань, , 15:51 — REGNUM Начальник одного из отделов полиции в городе Казани, предположительно, открыл огонь по подчинённым. МВД по Татарии проводит служебную проверку, сообщает 2 сентября пресс-служба ведомства.

Ранее сообщение о стрельбе и видеозапись инцидента появились в одном из телеграм-каналов. Отмечалось, что начальник отдела полиции №3 «Зареченский» УМВД России по Казани принялся стрелять в подчиненных из пневматической винтовки, так как был недоволен их работой, и ранил нескольких человек.

В МВД отметили, что пострадавших в результате инцидента не было. Вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц будет решен по итогам проверки.

«В настоящее время начальник отдела полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей», — сообщили в ведомстве.