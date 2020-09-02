Ташкент, , 15:16 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на жилой дом, сообщили в ГУВД Ташкента.

По данным ведомства, 27 августа в 00:30 пять человек ворвались в масках в жилой дом и похитили $127 тыс. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Все задержанные лица были ранее судимы.

Напомним, в начале июня правоохранительные органы задержали в Ташкенте пятерых человек, подозреваемых в разбойном нападении на молодую пару из России. Преступники ворвались в частный дом, избили хозяев арматурой и похитили вещи и деньги на $3 тыс.