Вольский район, , 15:14 — REGNUM Директора Колоярского отделения Черкасского психоневрологического интерната в Вольском районе Саратовской области, где ранее произошла вспышка COVID-19, уволили. Соответствующую информацию публикует пресс-служба губернатора области.

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В сообщении говорится, что «директор учреждения освобожден от занимаемой должности». Министр труда и соцзащиты Сергей Наумов доложил Валерию Радаеву, что в интернате проведен весь комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Всем заболевшим оказывается медицинская помощь. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами. Интернат работает в режиме изоляции.

Со всеми руководителями учреждений, подведомственных минтруду, проведено селекторное совещание по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции в организациях с постоянным пребыванием людей.

ИА REGNUM напоминает, в психоневрологическом интернате села Колояр Вольского района Саратовской области у 34 человек выявили коронавирусную инфекцию: диагноз подтвердился у 30 проживающих в интернате и у четверых сотрудников.

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