Йошкар-Ола, , 14:48 — REGNUM В Марий Эл вынесен приговор в отношении бывшего заместителя директора МАУК «Центральный парк культуры и отдыха» в Йошкар-Оле, который обвинялся по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в растрате»), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ («Пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями»). Мужчина признан виновным, сообщает региональное управление следственного управления СКР.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей и запретом занимать определённые должности на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, замдиректора парка предложил директору заключать контракт с подконтрольным ему ООО «Парк «Мир развлечений» на предоставление аппаратуры звукоусиления по завышенной цене. С июля 2014 по май 2019 года было заключено 88 таких договоров на общую сумму 5,5 млн рублей. Благодаря совместным действиям обвиняемых, ущерб парку составил около 2 млн рублей.

Кроме того, в указанный период одному из предпринимателей было предоставлено в аренду помещение и гаражный бокс, оплата за которые перечислялась всё тому же подконтрольному замглавы парка ООО под видом оплаты за звукоусиливающую аппаратуру. Ущерб оценивается в 2,4 млн рублей.

В мае текущего года 46-летний директор МАУК «Центральный парк культуры и отдыха» в Йошкар-Оле был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата вверенного имущества в особо крупном размере») и по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Приговором суда директору парка назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Читайте также: Директор парка в Йошкар-Оле признан виновным в растрате 5,5 млн рублей