Ростов-на-Дону, , 14:47 — REGNUM В Белокалитвинском районе Ростовской области несколько пожарных расчётов приступили к тушению крупного природного пожара. К месту происшествия вылетел вертолёт Ми-8, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 сентября.

Ми-8 МЧС России Mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании в районе хутора Богатов в экстренные службы поступило в 12:05 мск. По оперативным данным, площадь пожара составляет 2 гектара. Горит кустарник и сухая растительность.

«В тушении задействованы 29 человек, девять единиц техники. Происходит наращивание группировки», — уточнили в ведомстве.

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