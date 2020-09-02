Пенза, , 14:40 — REGNUM В Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 40-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Обвиняемый в убийстве — 46-летний мужчина. Он в компании сестры и еще одного родственника 18 августа в квартире по улице Кулибина употреблял спиртные напитки. Утром 19 августа между братом и сестрой произошел конфликт из-за оставшегося алкоголя. Во время разговора женщина оскорбила брата нецензурными выражениями, разозлившийся мужчина взял нож на кухне и нанес им один удар в спину сестры. От полученного ранения женщина скончалась на месте. Обвиняемый после убийства лег спать и только спустя несколько часов сообщил родственникам о случившемся.

Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По решению суда он заключен под стражу. Следствием назначено несколько экспертиз, которые направлены на установление всех обстоятельств трагедии и закрепление доказательств вины подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в одном из домов по улице Ключевского в селе Воскресеновка Пензенского района обнаружили мертвого 41-летнего местного жителя. При осмотре тела выяснили, что мужчина получил многочисленные телесные повреждения.

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