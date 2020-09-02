Киев, 2 сентября 2020, 14:23 — REGNUM Двое неизвестных, избивших депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, находились в неадекватном состоянии. Об этом заявил сам парламентарий 2 сентября в эфире «Апостроф-ТВ».
Он отметил, что чувствует себя нормально и находится в здании Верховной рады.
По его словам, полиция уже нашла автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о нападении двух неизвестных на депутата Верховной рады. Инцидент произошёл рано утром 2 сентября в Шевченковском районе Киева.
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