Киев, , 14:23 — REGNUM Двое неизвестных, избивших депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, находились в неадекватном состоянии. Об этом заявил сам парламентарий 2 сентября в эфире «Апостроф-ТВ».

Он отметил, что чувствует себя нормально и находится в здании Верховной рады.

«Я трезвый, адекватный. Полиция приняла заявление, в больницу я съездил, затем поехал на работу. Номера машины, все приметы я передал», — сообщил Поляков.

По его словам, полиция уже нашла автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о нападении двух неизвестных на депутата Верховной рады. Инцидент произошёл рано утром 2 сентября в Шевченковском районе Киева.

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