Пенза, , 14:24 — REGNUM В Пензе от телефонной мошенницы пострадала 70-летняя женщина, которая обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пензенской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Потерпевшая рассказала, что ей позвонила неизвестная женщина и спросила о наличии карты какого-либо банка, так как пенсионерке якобы положена компенсация за COVID-19 в сумме 5,2 тыс. рублей. Под этим предлогам злоумышленница попросила женщину продиктовать реквизиты банковской карты для денежного перевода и сообщить поступившие смс-коды. Пострадавшая прислушалась к мошеннице и ожидала поступления средств. Компенсацию ей обещали перевести на следующий день. Позвонив в указанный срок на горячую линию банка, женщина узнала, что с ее счета днем ранее списали 519 тыс. рублей. Потерпевшая впоследствии отметила, что о подобных случаях обмана знала.

По данному факту проводится проверка, принимаются меры по установлению причастных к преступлению лиц.

ИА REGNUM напоминает, с заявлением в полицию Башмаковского района Пензенской области обратился 62-летний местный житель. Мужчина рассказал, что лишился крупной суммы денег, поверив лжесотруднику банка.

Читайте также: Житель Пензенской области лишился более 850 тыс. рублей, поверив мошенникам