Йошкар-Ола, , 14:02 — REGNUM В Марий Эл вынесен приговор в отношении 51-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»). Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Установлено, что в октябре прошлого года мужчина ехал в своем автомобиле по Йошкар-Оле, его остановили сотрудники ДПС для проверки документов. На месте выяснилось, что он находится в федеральном розыске. Мужчина пытался сбежать, но, поняв, что это не удастся, ударил одного из правоохранителей ножом.

В рамках расследования было проведено четыре судебно-медицинских, генетическая, криминалистическая и дактилоскопическая экспертизы. Проводился опрос свидетелей.

Приговором суда мужчине назначено 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, удовлетворен иск о компенсации потерпевшему морального вреда на сумму 40 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске будут судить 37-летнего местного жителя, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за оскорбление полицейских. Установлено, что на парковке одного из торговых центров мужчина увидел автомобиль, предположив, что это машина его знакомого. Сев на капот авто, мужчина стал ждать знакомого. На парковку пришел владелец автомобиля, который попросил освободить капот, однако мужчина отказался. Увидев патрульную машину, он лег на землю и притворился спящим. Когда к мужчине подошли полицейские, он стал их оскорблять, применяя ненормативную лексику.