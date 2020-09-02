Москва, , 14:07 — REGNUM Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях должно взять на себя государство. Об этом 2 сентября заявил заместитель руководителя Центра профилактики правонарушений, член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Андрей Булычев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для этого финансирование этих аспектов следует проводить на за счёт родителей, а из средств федерального бюджета.

«На данный момент мы видим, что это осуществляется не в полном объёме. И в регионах, когда возникают вопросы о внедрении технических средств охраны, зачастую слышим один ответ: нет средств финансирования. За счет родителей этот вопрос на постоянном контроле невозможно сделать. Это должно быть на уровне государства», — сказал Булычев.