Москва, , 14:02 — REGNUM Охранник детского сада в Воскресенске, где супруг убил воспитательницу, допустил всего одну ошибку, которая сделала возможным трагедию. Об этом 2 сентября заявил президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в Воскресенске представитель охранной организации проявил себя намного лучше, чем в ряде других резонансных случаях насилия в образовательных учреждениях. Фактически сотрудник выполнил все требования. Однако им было допущено всего одно нарушение — он пропустил мужчину, несмотря на то, что он не имел права находиться в детском саду.

«При приходе она обязана была обратить внимание, что при приходе работников дошкольной организации с ними следует муж одной из работниц. Он не является человеком, который есть в списке допуска лиц в образовательную организую. Он не имеет правового статуса находиться на территории образовательной организации. Только в этом была допущена ошибка», — сказал Саминский.

Читайте ранее в этом сюжете: СК раскрыл подробности жестокого убийства в подмосковном детсаду