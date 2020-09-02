Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM В Екатеринбурге ученик первого класса школы-интерната выпал из окна здания. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Инцидент произошёл в Орджоникидзевском районе. По предварительным данным, первоклассник школы № 9» находился в актовом зале, где был урок музыки. Учительница открыла перед уроком окно на сцене, чтобы проветрить помещение. Один из учеников во время урока сидел рядом с преподавателем. После урока педагог начала выстраивать детей в колонну и отошла к ним. В это время мальчик 2013 года рождения выпал из окна.

Известно, что мальчик является инвалидом. После инцидента видимых повреждений на его теле не обнаружено. Ребёнок госпитализирован. Прокуратура ведёт проверку по факту произошедшего.