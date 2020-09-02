Таруса, Калужская область, , 14:36 — REGNUM Тело 58-летнего мужчины с множественными повреждениями было обнаружено в одном из домов деревни Парсуково Тарусского района, сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место преступления Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, вечером 29 августа подозреваемый в убийстве находился по месту своего жительства, где распивал спиртные напитки со своим отцом. В результате возникшего конфликта обвиняемый нанёс потерпевшему множественные телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия. О случившемся мужчина сообщил родственникам.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По возбуждённому уголовному делу назначены судебные экспертизы, устанавливаются подробные обстоятельства совершенного преступления. Обвиняемому в убийстве грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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