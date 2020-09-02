Буниа, Конго, , 13:37 — REGNUM Около 42 человек все ещё находятся в плену у боевиков группировки «Кооператив развития Конго» (CODECO) на востоке ДР Конго. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

По информации радиостанции, боевики захватили в плен жителей деревни Шаба в провинции Итури после атаки, совершенной ими 27 августа. В результате нападения на богатый полезными ископаемыми регион погибли по меньшей мере три человека, сообщили местные чиновники.

Инцидент вызвал серьёзную обеспокоенность властей, поскольку ранее регион не подвергался атакам вооружённых лиц. Соседний город Ару подвергся разграблению нападавших боевиков, отмечают репортёры. По словам очевидцев, жителей деревни взяли в плен для того, чтобы перевозить награбленное. В настоящее время нет достоверной информации о местонахождении взятых в плен жителей деревни.