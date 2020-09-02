Москва, , 13:28 — REGNUM Четырёх болельщиков московского ЦСКА могут приговорить к тюремным срокам от 7 до 13 лет за драку, в которой погиб человек. Об этом 1 сентября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Отмечается, что прокурор попросил суд приговорить фанатов к срокам от 7 до 13 лет колонии строгого режима. Им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111, 112, 116 и 213 УК РФ.

Инцидент произошёл ночью 27 июля 2018 года на Курском вокзале Москвы. В результате конфликта 30-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.