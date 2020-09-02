Ростов-на-Дону, , 13:23 — REGNUM Ленинский суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему руководителю пресс-службы администрации областного центра Марии Давыдовой, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Ей назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно и штрафа в размере 800 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону была задержана утром 19 декабря 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Основанием для возбуждения уголовного дела стала проверка регионального УФАС, которая выявила картельный сговор при проведении конкурса на информационное сопровождение деятельности городской администрации.

Давыдова до вынесения приговора находилась под домашним арестом.

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