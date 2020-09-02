с. Верх-Усугли, , 12:49 — REGNUM Работа районной больницы села Верх-Усугли в Забайкальском крае станет поводом для разбирательств. Как сообщает сегодня, 2 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова первого заместителя министра здравоохранения региона Андрея Балуева, об отсутствии диагностического оборудования, физиокабинета, нехватки специалистов, жители данного населённого пункта заявили в обращении к главе Забайкалья Александру Осипову.

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«По имеющейся информации, аппарат УЗИ в селе Верх-Усугли не выполнял полную нагрузку. В связи с этим было принято решение о его перемещении в районную больницу, где он более востребован пациентами. Физиокабинет закрыт давно, так как не было специалиста. Во время пандемии это помещение использовалось под изолятор.

В этом году мы ждали на работу пять новых медицинских работников, но по факту поступили только двое человек. Неохотно молодежь едет на село, и это проблема комплексная. Нельзя в этом случае обвинять только здравоохранение. Сегодня две квартиры ждут специалистов, готовы их предоставить сразу после трудоустройства», — прокомментировал обращение главный врач Тунгокоченской ЦРБ Михаил Горнов.

Первый заместитель министра детально изучит ситуацию на месте.

Как уже сообщало ИА REGNUM, двое забайкальских медиков стали «мёртвыми душами» ради получения миллиона рублей по федеральной целевой программе «Земский доктор».

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