Ярославль, , 12:45 — REGNUM В Ярославском областном суде 2 сентября начался процесс над обвиняемым в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря Переславля-Залесского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Авдеев в суде

Игумен Даниил (Соколов) был убит 7 июля 2016 года. Из кельи убитого было похищено более 1 миллиона рублей. Раскрыть преступление удалось только спустя несколько лет. Как выяснилось, убийца уже отбывал наказание в местах лишения свободы. И тоже за убийство. Безработный житель Московской области Александр Авдеев сознался, что он убил игумена.

Авдеев ранее проживал на территории монастыря в качестве трудника. Такие люди помогают монастырю в работах, участвуют в молитвах, но не являются монахами или послушниками. Настоятелю не нравилось его поведение, и он попросил мужчину покинуть обитель. Подсудимый затаил обиду и спустя долгое время вернулся с целью убийства.

«По данным следствия, утром 7 июля 2016 года Авдеев с целью убийства и ограбления настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила (в миру — Максим Соколов) пришел в монастырь. Войдя в келью Авдеев обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, которые оказались смертельными. Затем Авдеев обыскал келью и похитил денежные средства в размере 1,1 млн рублей», — сообщает официальный сайт Следственного комитета России.

Подсудимый согласен с предъявленным обвинением частично.

«Что касается признания вины, подсудимый оспаривает совершение убийства в целях завладения чужим имуществом, указывает на совершение данных преступлений, исходя из личных неприязненных отношений», — рассказала государственный обвинитель рассказывает государственный обвинитель Светлана Семёнова.

Авдеев уже отбывает пятилетний срок лишения свободы. Сейчас ему грозит наказание до 20 лет колонии.

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