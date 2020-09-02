Ярославль, 2 сентября 2020, 12:45 — REGNUM В Ярославском областном суде 2 сентября начался процесс над обвиняемым в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря Переславля-Залесского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игумен Даниил (Соколов) был убит 7 июля 2016 года. Из кельи убитого было похищено более 1 миллиона рублей. Раскрыть преступление удалось только спустя несколько лет. Как выяснилось, убийца уже отбывал наказание в местах лишения свободы. И тоже за убийство. Безработный житель Московской области Александр Авдеев сознался, что он убил игумена.
Авдеев ранее проживал на территории монастыря в качестве трудника. Такие люди помогают монастырю в работах, участвуют в молитвах, но не являются монахами или послушниками. Настоятелю не нравилось его поведение, и он попросил мужчину покинуть обитель. Подсудимый затаил обиду и спустя долгое время вернулся с целью убийства.
Подсудимый согласен с предъявленным обвинением частично.
Авдеев уже отбывает пятилетний срок лишения свободы. Сейчас ему грозит наказание до 20 лет колонии.
Читайте ранее в этом сюжете: Игумена Данилова монастыря в Переславле убили из-за денег