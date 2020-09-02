Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM В Ростовской области организована доследственная проверка по факту гибели супругов во время пожара в многоквартирном жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 2 сентября.

Трагедия произошла вечером 1 сентября в Новочеркасске. Огонь вспыхнул в одной из квартир дома на проспекте Баклановском. После ликвидации пожара в квартире были обнаружены тела мужчины и женщины. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, что потушить пожар спасателям удалось за один час. Огонь прошёлся по площади 50 кв. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Ростовской области