Киев, , 12:49 — REGNUM Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) внесла в чёрный список женщину, которая вышла через запасную дверь на крыло самолёта. Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Уточняется, что инцидент произошёл 17 мая 2020 года на рейсе PS992 «Барселона — Киев».

«Пассажир — женщина 29−30 лет, — находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно и на этапе снижения самолёта устроила пьяный дебош, била сидящих рядом пассажиров, нецензурно ругалась», — рассказали в пресс-службе.

После посадки её передали в руки полиции, которая составила акт о правонарушении.

«МАУ внесла хулиганку в список нежелательных пассажиров, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем. В дальнейшем ей будет отказано в осуществлении перелетов», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее появилось видео, на котором видно, как женщина-пассажир ходит по крылу самолёта украинской компании и сидит на нём.

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