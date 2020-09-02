Киев, 2 сентября 2020, 12:49 — REGNUM Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) внесла в чёрный список женщину, которая вышла через запасную дверь на крыло самолёта. Об этом сообщила пресс-служба МАУ.
Уточняется, что инцидент произошёл 17 мая 2020 года на рейсе PS992 «Барселона — Киев».
После посадки её передали в руки полиции, которая составила акт о правонарушении.
Напомним, ранее появилось видео, на котором видно, как женщина-пассажир ходит по крылу самолёта украинской компании и сидит на нём.
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