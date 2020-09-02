Москва, , 12:28 — REGNUM В Москве правоохранители задержали четырех человек, подозреваемых в незаконном выводе денег за рубеж и незаконной банковской деятельности. Об этом 2 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, с 2016 года подозреваемые незаконно открывали и вели банковские счета, чтобы вывести деньги из легального оборота по фиктивным договорам.

Оборот злоумышленников составил несколько миллиардов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 («Совершение валютных операций с использованием подложных документов») и ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа правоохранительные органы России пресекли канал незаконного вывода денег из страны. По версии следствия, подозреваемые лица переводили деньги со счетов подконтрольных организаций на банковские счета нерезидентов РФ, которые занимались торгами на бирже в Казахстане и Киргизии.

Читайте также: Полиция ликвидировала нелегальный канал вывода денег из России