Северодвинск, Архангельская область, , 12:24 — REGNUM В одном из детских садов Северодвинска произошло ЧП — накануне утром в здание проник посторонний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Тревожную кнопку нажала сторож учреждения. Она рассказала прибывшим росгвардейцам, что при обходе детского сада увидела, что кто-то разбил стекло в одном из окон.

«Сотрудники Росгвардии обследовали помещения детского сада и в дальней комнате пищеблока обнаружили спящего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. 25-летний гражданин не смог объяснить, как и зачем он проник в детский сад», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в один из детских садов Нарья-Мара (Ненецкий АО) проник наркоман и убил спящего ребенка.