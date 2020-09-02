Чебоксары, , 12:10 — REGNUM В Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении 37-летней чебоксарки и 41-летнего жителя Московской области, которых обвинили в организации незаконной миграции. Следствие полагает, что более 30 граждан Афганистана незаконно въехали на территорию страны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Следствие полагает, что злоумышленники подыскивали лиц, готовых платить за предоставление фиктивных документов, обеспечивающих видимость законного пребывания в стране. По данным правоохранителей, с апреля 2017 года по март 2020 года они представляли в управление по вопросам миграции МВД по Чувашии документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о цели въезда в Россию иностранных граждан и дальнейшего их пребывания.

«Неправомерные действия повлекли незаконный въезд в РФ 31 гражданина Афганистана», — говорят в надзорном ведомстве.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ по Чувашии. Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен обвинительный приговор двум чебоксарцам, которым инкриминировали организацию незаконной миграции. Следствием установлено, что они организовали въезд в страну более 120 иностранцев.

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