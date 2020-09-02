Кызыл, , 11:58 — REGNUM В Туве завершился процесс над жителем Кызыла, которого обвиняли в убийстве двух человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, дело рассматривалось с участие коллегии присяжных заседателей.

Преступление произошло 10 июня 2019 года в ходе совместного распития спиртных напитков. По данным следствия, в ходе разгоревшейся ссоры, подсудимый ударил одного из потерпевших ножом.

«Сразу после этого обвиняемый, напав на второго оппонента, топором нанёс множественные удары по всему телу. Оба потерпевших от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия», — сообщали в СКР.

По итогам заседания присяжные признали мужчину виновным. В результате Верховный суд республики приговорил его к 18,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

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