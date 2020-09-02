Владикавказ, , 11:42 — REGNUM В Северной Осетии произошел пожар в одном из частных домов в городе Владикавказе. В результате пожара погиб 50-летний мужчина, сообщила 2 сентября пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел 1 сентября около полудняв доме на улице Ларской. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили сильное горение здания. Из-за угрозы перекидывания огня на соседние дома было решено увеличить численность огнеборцев. Всего было привлечено к тушению 27 человек. При этом спасти находившегося внутри дома мужчину не удалось.

«При проведении разведки звеньями газо-дымозащитной службы был обнаружен погибший мужчина, по имеющейся информации, лежачий больной 1970 г. р.», — говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 сентября в Дагестане погибли при пожаре в многоэтажном доме пять человек, из них четверо — дети.

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