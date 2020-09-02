Киев, , 11:36 — REGNUM Неизвестные в Киеве напали на депутата Верховной рады Украины Антона Полякова и избили его. Об этом сообщило 2 сентября издание «Обозреватель» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, инцидент произошёл рано утром возле кафе «Джав», расположенного в Шевченковском районе Киева.

После избиения двое неизвестных скрылись на автомобиле марки Toyota. Полиция ввела план «Перехват» и ищет злоумышленников.

Пострадавшему депутату была оказана первая помощь, от госпитализации он отказался, сообщили в издании.

Напомним, ранее Поляков был членом фракции «Слуга народа», однако позже его исключили из-за того, что он отказывался голосовать за определённые законы в соответствии с решением фракции. Позже депутат вышел и из партии «Слуга народа».

Как сообщало ИА REGNUM, депутата Верховной рады Гео Лероса исключили из фракции «Слуга народа». Ранее политику сожгли автомобиль. Лерос уверен, что за поджогом стоит лично президент Украины Владимир Зеленский.

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