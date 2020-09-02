Москва, , 11:18 — REGNUM Жители девяти российских регионов входили в группировку подпольных оружейников, раскрытую правоохранителями. Всего задержаны 20 человек, сообщает 2 сентября ЦОС ФСБ.

Силовики пресекли деятельность шести подпольных мастерских, где восстанавливались боевые свойства гражданских образцов оружия. В ходе операции изъято более 80 единиц отечественного и иностранного оружия, а также гранаты, патроны, глушители и штык-ножи.

Среди задержанных — жители Крыма, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей. Продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия.

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