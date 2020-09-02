Саранск, , 10:59 — REGNUM В Мордовии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») по факту гибели троих детей при пожаре. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По предварительным данным, пожар произошел в ночь на 2 сентября в одном из дома в селе Кемля Ичалковского района. Погибли трое детей 2012, 2013 и 2014 годов рождения. В доме также находились бабушка и мать с годовалым ребенком, им удалось спастись.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления причины возгорания и всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и медицинские.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туруханском районе Красноярского края 31 августа при пожаре погибли женщина и двое её детей. Детям было десять и пять лет. Установлено, что пожар произошёл утром 30 августа в жилом доме в посёлке Сандакчес.