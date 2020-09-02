Саратов, , 11:00 — REGNUM На территории Кировского района в Саратове 1 сентября выпала из окна 3-го этажа многоквартирного дома 17-летняя учащаяся одного из городских колледжей. Прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадавшую девушку госпитализировали в больницу. Работникам прокуратуры предстоит выяснит в каких условиях проживала девушка и кто занимался ее воспитанием. Соответствующие меры примут при наличии оснований.

ИА REGNUM ранее сообщало, прокуратура Саратовской области проводит проверку после получения ребенком телесных повреждений в результате падения из окна шестого этажа в Энгельсе 1 сентября.

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